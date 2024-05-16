5月18日為國際博物館日，桃園市公私立博物館及地方文化館約有40餘間，桃園市文化局為讓民眾了解與認識桃園各地方文化館特色，規畫桃園地方文化館電子散策，設計不同主題的走讀路線，帶領民眾做伙「來趣桃」，體驗各文化的特色。

文化局表示，首發三條路線為「體驗眷村文化」、「桃園老城區」及「中壢老城區」，從「南桃園眷村文化體驗」、「桃仔城往昔生活追憶」及「中壢老街故事巡禮」三個面向認識桃園人文歷史風貌的故事。透過專業導覽解說，帶領民眾透過五感領略桃園的城市多元文化風貌，三條走讀廊帶路線皆已開放報名。民眾於 5月17日至6月16日走訪指定館舍，集滿3座館舍印章，即可到合作館舍兌換特色文創小禮物。

文化局也說，除館舍集章活動外，中平路故事館、楊梅故事園區及土地公文化館等館舍也配合518國際博物館日推出相關活動。包括中平路故事館在5月18日舉辦館慶「夏日祭典」系列活動，以及5月11日至5月19日期間限定的「中平壢險記－集章尋寶活動」，可兌換特色文創禮。楊梅故事園區推出「小園區大探索」，於活動期間完成園區學習單，可至小賣店兌換冰品或飲品1份。土地公文化館亦推出部分精選文創商品買一送一優惠活動。

文化局提到，為落實文化平權，文化局今年也製作完成中平路故事館、壢小故事森林及楊梅故事園區易讀手冊，提供心智障礙者資訊無障礙的友善服務。製作過程中與相關專家學者、社福單位及與智青經過多次討論、試讀，以淺顯易懂文字並搭配示意圖片，引導智青親近館舍、了解展覽內容與歷史文化脈絡。