520總統就職國宴首次移師台南舉辦，國宴會後友邦吐瓦魯總理戴斐立以及聖露西亞總理皮耶留宿台南，並分別參訪台南奇美博物館、十鼓文創園區、崑山科大等地點。台南市長黃偉哲表示，希望此次訪問能加深兩位總理對府城文化的印象，並深化我國與吐、露兩國的情誼。

520總統就職國宴於台南舉辦，吸引大批國際賓客前來台南參加。邦交國吐瓦魯、聖露西亞兩總理決定留宿台南，並於昨日（5/21）由副市長趙卿惠及葉澤山陪同參訪台南，分別走訪奇美博物館「英國國家藝廊珍藏展」、十鼓文創園區、崑山科技大學、奇美食品幸福工廠等景點，進行兩國產業、學術、文化等領域的交流。

聖露西亞總理皮耶會見副市長葉澤山 (圖片來源：台南市政府提供)

台南市長黃偉哲表示，在台南400年迎接國賓對台南意義重大。他強調，希望這次訪問能讓首次造訪台南的兩位總理深刻感受到府城獨特的文化魅力，並期待透過此趟的交流活動加深台灣與吐、露兩國的了解及情誼。

台南市府說明，聖露西亞總理皮耶對台南的技職教育及地方創生感興趣，副市長葉澤山陪同其前往崑山科技大學與校方交流。皮耶與露國留學生會面，聆聽他們在台南的學習生活及感受；他第二站造訪奇美食品幸福工廠，體驗手作鳳梨酥；皮耶最後一站來到以老舊糖廠改造而成的十鼓文創園區，他期望借鑑台南文創經驗作為聖露西亞文化觀光的發展參考。

台南市府補充，吐瓦魯總理戴斐立的台南行重點行程為參訪奇美博物館。副市長趙卿惠陪同戴斐立赴往奇美，除欣賞奇美博物館雄偉的建築與豐富的展品，近期更恰逢奇美特展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》展出，戴斐立也入內參展，體會台南人對文化、藝術的重視。