台南永康宜居「成功公宅」將完工，該案將是台南首案完工社宅，預計將在明年（114）開放申租。台南市長黃偉哲昨日（27）前往視察，他表示，期望工程如期如質完工，他也希望能加速後續的使照申請、抽籤辦法公告及抽籤程序，讓需要的民眾儘早入住。

市長黃偉哲視察成功公宅。（圖／台南市政府）

台南市近年積極推動住宅業務，市府持續透過直接興建及都更容積獎勵方式取得社會住宅。都發局指出，台南目前興建中及規劃中的臺南公宅可提供約8402戶。市長黃偉哲昨日（27）也前往視察永康宜居「成功公宅」，該案將會是台南市首案完工的社宅，並預計在明年開放。

台南市長黃偉哲表示，宜居成功公宅是透過都市計畫變更、都市更新容積獎勵等方式推動，在社宅用地取得及工程節省了公帑近10億元。目前工程毛胚屋已接近完成，工地也已封頂，正在進行內裝相關工程。黃偉哲也強調，一旦工程完工並取得使用執照後，就務必儘速進行公告、登記、抽籤等行政流程，讓臺南首批社會住宅居民能夠入住。

台南市都發局說明，永康宜居成功公宅為地上6層、地下2層，全棟採通用設計，1樓規劃為無障礙住宅單元，提供1~3房型滿足各種家庭成員需求，另設置多樣化社區服務機能，如交誼廳、閱覧室等。外部空間則串聯通學路徑，結合綠建築設計並運用太陽能電力系統，打造全齡適居、清新舒適、綠能悠活的台南公宅。

都發局補充，公宅各戶包含必要廚具、衛浴設備、熱水器及冷氣，市府並同步洽談家具廠商提供社宅住戶優惠方案，讓民眾可依個人居住習慣需求添購家具，預計將於明(114)年下半年度提供民眾申租。