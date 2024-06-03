殷琪在會中表示，在市場景氣受貨幣緊縮、升息等大環境影響挑戰下，欣陸投控展現經營韌性，三大事業體在獲利貢獻以及事業發展上更加均衡。

欣陸投控三大事業中的營建工程事業，大陸工程今年興建中的主要專案包括桃園捷運綠線、台北捷運環狀線等土木工程與民間建築工程。

不動產開發事業，大陸建設今年將有台北「鐫豊」、高雄「和陸寓邸」兩大案完工交屋，均已完銷，合計總銷57億元，將成為今年主要的營運動能之一。

至於環境工程及水資源處理事業的欣達環工，去年完成桃園埔頂水資源回收中心一期工程、苗栗銅鑼科學園區污水廠第二期工程，台南安平再生水廠也正式通水啟用，並提前達成每日供應再生水37,500噸的目標，另，台南城西焚化廠與高雄橋頭再生水廠皆已在去年動工，將自今年進入興建高峰。

除此之外，殷琪表示，欣陸投控關注ESG永續發展課題。持續投入水資源及再生能源利用，注重人才培育並落實誠信經營的理念，提升企業的長期價值。

欣陸投控也在3日的股東會進行董事改選。改選結果由維達開發代表人殷琪、維達開發代表人郭蕙玉、漢德建設代表人黃金龍及漢德建設代表人江雄當選為本屆董事。獨立董事席次則由莊謙信、許瓊蓮及魏秋瑞當選。