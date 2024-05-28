以色列26日晚間轟炸加薩走廊拉法市一處社區，釀成有數千人避難的難民營地起火，至今造成45人罹難，當中多為老弱婦孺，遺體支離破碎、難以辨識，後續外媒更捕捉到難民孩童在燒焦的殘骸中尋找食物的畫面，令人鼻酸。這起攻擊震驚全球，盟友紛紛譴責以色列，對此，以色列總理尼坦雅胡坦承是「悲劇性錯誤」。

以色列26日晚間轟炸拉法市特爾蘇丹（Tel Al-Sultan）社區，釀成難民營起火，至少45人死亡，以色列總理尼坦雅胡27日坦承是「悲劇性錯誤」。

綜合美聯社、路透社報導，以色列26日深夜空襲拉法市（Rafah）有數千人避難的特爾蘇丹（Tel Al-Sultan）社區，導致該區域的難民營地、避難所起火，至今釀成45人喪命、200人受傷。

當地居民阿巴薩（Mohammed Abuassa）描述，他們從燒焦的廢墟殘骸中拉出狀態「令人無法忍受」的遺體、被炸到「支離破碎」的孩童。

加薩衛生部表示，死者中包含12名女性、8名孩童及3名老人，另外還有3具「無法辨識」的焦黑遺體。

倖存難民阿特爾（Umm Mohamed Al-Attar）描述，當時居民正在進行睡前祈禱、讓孩子們準備上床睡覺，接著就聽到非常大聲的噪音，周遭也竄出火苗，此時孩子們開始大叫，阿特爾描述聲音非常可怕，感覺避難所的金屬支架快要塌下來，「彈片掉進房內」。

畫面為以色列26日深夜轟炸拉法特爾蘇丹（Tel Al-Sultan）社區，導致難民營陷入火海。

以色列軍方當天稱，對拉法進行「精準空襲」，殲滅2名高階激進份子。

路透社27日捕捉到巴勒斯坦少年在以軍空襲後的燒焦殘骸中尋找食物，少年們的雙手滿是灰燼，一手抓著他們認為還有價值的東西，畫面令人鼻酸。

以色列26日空襲拉法難民營周遭，釀成45人死亡。畫面為27日巴勒斯坦青少年在灰燼中尋找食物。（圖／路透社）

美國有線電視新聞網（CNN）27日引述一名美國官員指出，以色列告知拜登政府，周日晚間以軍使用一枚精準彈藥鎖定拉法目標，不過爆炸產生的彈片點燃附近油槽，引發大火，因而導致難民營起火。該名美國官員表示，華府無法證實以軍說法是否屬實。

以色列空襲難民營引發國際社會憤慨，連以色列的親密盟友也出言譴責，美國國家安全會議（National Security Council）批評，以色列空襲的「毀滅性畫面令人心碎」，德國外交部砲轟，包括孩童在內的焦黑遺體畫面「令人無法忍受」，參與斡旋以哈停火的卡達警告，以色列空襲拉法將導致談判「更複雜」。

針對國際譴責，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）坦承以軍周日晚間的空襲行動是「悲劇性錯誤」，稱正在調查這起事件。