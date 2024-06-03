最近發布的一段影片顯示，烏克蘭武裝部隊的一輛MaxxPro裝甲車，在俄羅斯的猛烈砲火下飛馳，期間雖然遭遇3次砲火擊中，但是裝甲車仍然繼續馳騁，將士兵安全帶離危險地帶。

商業內幕(BusinessInsider)報導，這場激烈的戰火餘生錄，發生在頓內次克的恰西夫亞爾(Chasiv Yar)，俄羅斯部隊持續對該地區施加壓力，儘管遭到FPV無人機的多次攻擊，該車輛仍成功將士兵疏散至安全地帶。

Video of a Ukrainian MaxxPro MRAP surviving multiple UAV and mortar strikes in the Chasiv Yar area.https://t.co/4Kd6JKRwNh pic.twitter.com/WhnSphVu0x — Rob Lee (@RALee85) May 31, 2024

影片是烏克蘭無人機在天上所拍，很可能是協助指引撤退的路線。在這段影片中，四處散落著其他被摧毀的軍用車輛的殘骸，而這輛MaxxPro裝甲車也持續遭到攻擊，經歷了至少三次強烈的爆炸，但是車輛完全不受影響，繼續沿著土路行駛，直到影片結束。

MaxxPro是美國導航星防衛(Navistar Defense) 和以色列 Plasan Sasa共同研發，是美國軍方的防地雷伏擊防護 (MRAP) 計畫一部分，美軍編號M1224。以色列公司的前設計總監尼爾卡哈( Nir Kahn)在得知這段影片後，在X平台(也就是推特Twitter)上寫道「我為參與裝甲車設計的工作，而感到非常自豪。很顯然它拯救了數千人的生命，現在在烏克蘭也是如此的好表現。」

它有一個V形的車身結構，底部的地雷爆炸，可以使爆炸波從兩側散逸，減少對車組人員的傷害，並被設計為「抵禦彈道武器火力、地雷爆炸、簡易爆炸裝置和其他新出現的威脅。」

該車可容乘座12人，其砲塔裝有一挺 7.62 或 12.7公釐機槍，由1名機槍手操作，可以遙控射麱，避免暴露弱點。

美國在2022年就向烏克蘭持續派遣MaxxPro()，此後事實證明，這些車輛對烏克蘭的戰爭努力至關重要。比如在2022年11月，烏克蘭一輛MaxxPro被地雷所炸，橡膠輪胎都被炸沒了，但是還是靠著輪毂駛回安全地點。

一名烏克蘭士兵表示：「對俄羅斯人來說，MaxxPros 就像一塊紅布。他們竭盡全力瞄準它，但是效果有限，它們幾乎是堅不可摧的。」

荷蘭開源情報網站 Oryx目測確認的烏克蘭 M1224損失為90架，但乘員多能及時出逃。