2024高雄啤酒音樂節將於7月5日至7日登場，國內外巨星齊聚登台演出，高雄市政府特別與啤酒節合作舉辦「下酒菜料理競賽」，最終優勝者將可獲得高雄啤酒音樂節「大會食堂」的進駐資格，並拍攝成網路節目登上《嗨!營業中》數位頻道播出。下酒菜競賽第一階段經過海選，將從超過60組參賽者中選出30家店家，5月22日下午5點起至26日開放民眾網路票選，觀迎市民朋友踴躍選出心目中的下酒菜人氣王。

高雄下酒菜料理競賽人氣王票選起跑。（圖／高雄市經發局）

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，感謝高雄啤酒音樂節每年都帶給高雄難忘的暑期盛典，去年打破紀錄超過6萬人流參與盛會，今年卡司更強、場地更大，高雄下酒菜競賽的報名狀況也更加踴躍，本屆競賽除規定店家設籍或營業在高雄外，特別強調須以高雄在地食材入菜，並配合今年主題「泰好味」打造酸甜辣等獨有的創意下酒菜料理。去年13家下酒菜競賽優勝店家獲得進場歌迷肯定與捧場，三日營業額都超過6位數，其中元榆牧場、不醉居酒屋及高雄英迪格酒店更創下完售成績，今年再度報名續拚高下，還有多間知名品牌餐廳、飯店首次參賽，包含高雄圓山飯店、著火的牛阿根廷烤肉、耶魯小鎮都推出特色料理迎戰。

高雄中央公園英迪格酒店市場傳播經理柳又瑄表示，去年飯店得知高雄下酒菜料理競賽第一時間即報名參賽，首次參加下酒菜料理競賽，旋即入選高雄啤酒音樂節販售賽。去年的話題產品「魷魚莎莎」是將魷魚油炸後，淋上由高雄在地小農栽種的小番茄與鳳梨做成清爽的莎莎(醬)特調醬汁，大獲好評，創下活動三日近2000份的好成績，今年更精心推出「周處除三雞」下酒料理參加競賽，嚴選雞腿肉簡單醃製後酥炸，蘸取芝麻松露、韓式辣醬及麻辣豆乳醬三款特製醬汁，創造絕佳且平衡的驚喜口感，期望延續去年的佳績於高雄啤酒音樂節再次亮相，也感謝市府用心舉辦很多大型活動，帶動觀光與經濟、拓展城市能見度。

高雄下酒菜料理競賽人氣王票選起跑。（圖／高雄市經發局）

今年卡司名單為史上最夢幻陣容，包含ZICO、FTISLAND、MAMAMOO輝人、SHINee 泰民、EXO 燦烈、CHEN、XIUMIN及JESSICA等8組K-pop韓星及以 「花樣男子流星花園」泰版F4爆紅的泰星DEW與30組以上台灣歌手。其中台灣女星梁舒涵身為演出卡司之一，同時也擔任下酒菜料理競賽的推廣大使，不僅帶給觀眾精彩的演出，更可以推廣高雄的城市美食行銷。

經發局說明，下酒菜料理競賽第一階段網路票選，將於5月22日至5月26日17時開放投票，民眾可透過LINE帳號登入投票網站，每天就有10張票投給10間心儀店家。另外也提醒，請勿使用無痕模式，以避免無法登入投票。

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