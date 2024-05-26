台61線西部濱海快速公路彰化伸港路段北向車道，今天（26日）清晨發生聯結車翻覆事故，並有2輛自小客車發生追撞，造成2人受傷送醫，幸好都沒有生命危險，不過受到這起事故影響，事發路段封閉通行，於上午9點30分順利清除障礙並恢復通車。

警方指出，今天清晨4點半左右，1名陳姓男子（25歲）駕駛1輛載運H型鋼的聯結車，行經台61線西濱公路北上167公里的彰化伸港北上路段時，疑自撞後呈90度側翻在內側及中線車道，後方2輛自小客車疑閃避不及，發生碰撞。

事故發生後，對向有車輛的行車記錄器拍下事發路段狀況，可看到肇事聯結車載運的H型鋼散落車道，且該路段的路燈及安全島也受到毀損，肇事聯結車爆破的輪胎皮則是飛落到對向車道，車禍現場一片凌亂。

這起事故造成聯結車駕駛陳男及自小客車江姓駕駛（59歲）等2人受傷，被分別送往台中市童綜合醫院及彰化鹿港彰濱秀傳醫院，兩人都沒有生命危險。