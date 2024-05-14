韓國關稅廳14日表示，自總統尹錫悅上任兩年來，已於機場口岸等邊境查獲毒品1417公斤，該數量足以供2600萬人同時吸食。

據韓聯社報導，同期共發現毒品案1459起，相當於2022年5月至今年4月平均每天查獲2起涉毒案件。截至4月，今年內共發現毒品案件234起，較2023年同期增長14％，毒品總量則減少13％至184公斤。

關稅廳表示，邊檢緝毒行動有效遏制不同規模的毒品走私活動。關稅廳計劃今年上半年在仁川國際機場新設海關檢查區，全面構建機內行李和乘客個人資訊的安檢體系，嚴厲打擊毒品走私犯罪活動。

關稅廳還將進一步拓展國際聯合緝毒的合作範圍，在上半年向泰國和越南派遣專職情報官，負責當地毒品情報收集與情報分析等工作。關稅廳去年與美國、中國等六個國家的緝毒部門合作破獲16起毒品走私案件，涉案總量26.8公斤。

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