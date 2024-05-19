曝韓國瑜遭「軟禁」休息室 徐巧芯怒轟民進黨：可恥！ @ChinaTimes

立院17日上演表決大戰，朝野立委爆發激烈衝突，而在今（19）日，國民黨立委王鴻薇曝光了一段立法院長韓國瑜當時遭綠營立委抱住、動彈不得的畫面。對此，國民黨立委徐巧芯直言，韓國瑜被「軟禁」是當天最恐怖一幕，因為只要沒有宣布延長會議、時間拖過5點半，會議就會結束。

王鴻薇今在臉書發文公布韓國瑜被「軟禁」相關片段，她砲轟，在影片裡可以清楚看到，民進黨派出女立委緊緊的抱著韓，把他推來推去，綠委賴惠員還一度臉趴在韓的背上，而韓則是很痛苦、很無奈。王鴻薇也質疑，有任何一個民主國家的國會議員會集體傷害、挾持議長，不准他進主席台去開會？此外，男性隨便擁抱女性是性騷，民進黨女立委這樣熊抱韓國瑜，難道不也是性騷嗎？

徐巧芯今在中天政論節目《週末大爆卦》表示，當天最恐怖的一幕，是韓國瑜被民進黨女立委抱住，因為所有議事都是主席宣讀後才算數，一旦主席台被攻破，所有議事將被癱瘓，「今天就用掉、沒了」。她也提到，女綠委們的行為有違法之虞，因為她們當時把韓國瑜抱住、要他回去休息，形同限制他的人身自由，「非常可惡」。

「真的非常難」，徐巧芯接著還原當時救援韓國瑜的情形，她指出，當國民黨立委們發現韓被「軟禁」時，於是派人前去救援，但救了3次才成功，原因是他們一方面要讓韓進入議場，但另一方面，又要維護他的安全、不讓他受傷。而由於議場規定，只要5點半沒有宣布延長，會議就結束了，徐巧芯提到，大家當時都抱著拚死要救出韓國瑜的決心，而正因如此，主席台出現防禦空洞，民進黨可能會趁機進攻主席台，不過，民眾黨有前來支援作戰，顧住了另一扇門，最後讓議事順利進行。