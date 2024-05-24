🔴【LIVE直播】國會改革法案延燒 立法院現場最新｜2024.05.24｜Taiwan News Live｜台湾のニュース生放送｜대만 뉴스 방송

立法院會今（24日）續審國會改革法案，國民黨立委前天深夜便夜宿議場門口應戰，不過民進黨立委今在進入議場前，並未有激烈行徑，僅緩緩走向議場，和藍委喊口號互損。最後藍委仍率先進入議場，並順利佔領主席台。

今早6時50分左右，民進黨立委頭上綁著「民主已死」的布條，離開黨團辦公室，平和地朝議場走去。而後藍委不斷高喊「要排隊」，並嗆聲「吳秉叡，會咬人」，綠委聞聲也不甘示弱，回嗆「呂玉玲，會咬人」。

短短幾分鐘內，藍綠雙方想出一堆口號互嗆，包含藍營喊出「鍾佳濱，別性騷」、「王美惠，打警察」，綠委則說「邱鎮軍，別殺人」、「徐巧芯，會洩密」。

隨著大門敞開，藍綠立委走進議場簽到，此時綠委開嗆「國民黨霸佔國會」，藍委也回罵「簽到也要插隊？」雙方戰爭看起來又要一觸即發，不過最後仍順利依序簽到。

今藍綠兩黨在議場內，布置了滿滿布條，在雙方都進入議場後，國民黨立委成功搶占主席台。過程中，民進黨立委陳亭妃一度靠近，遭到藍委團團包圍，而後雙方為了搶貼布條，爆發推擠，民眾黨立委麥玉珍也加入戰場，現場吵成一片，但仍未有太過激烈的肢體衝突。