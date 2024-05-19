韓國自製的KF-21戰機，與歐洲飛彈集團「代傲防衛」(Diehl Defense)密切合作，完成了IRIS-T短程空對空飛彈的試射，顯然這就是未來KF-21的主要對空武器。

空軍識別(AirRecognition)報導，韓國航太集團(KAI)所研發的 KF-21「獵鷹」( Boramae)戰鬥機，是韓國在軍用航空領域的雄心和技術實力，這是一種性能接近5代機的現代化戰機，有著低雷達回波的外型。該原型機於2021年亮相，並於 2022 年 7 月 19 日成功完成首飛，現在的原型機數量應該有3~4架。

KF-21的測試進度相當的快，於2023 年初首飛完成後，到了2023年5月，就展開了武器安全分離的測試，其中包括在飛行中過程中，發射一枚非導引飛彈，證實武器掛架與點火系統正確運作。到了今年5月進行的測試中，開始進行AESA火控雷達與飛彈的配合，利用雷達導引，IRIS-T飛彈成功擊中了一架目標無人機，不僅展示了KF-21的初始空對空能力，也發揮了IRIS-T的性能。

KF-21 successfully fired the AIM-2000 IRIS-T missile for the first time

從技術上講，KF-21配備了兩台奇異F414-GE-400K渦輪風扇發動機，與F/A-18E、JAS-39E同款。它的翼展11.2公尺，長度16.9公尺，高度4.7公尺。含油料總重17,200公斤，最大起飛重量為25,580公斤。

KF-21 的時速可達 2,250 公里(約1.8馬赫)，航程為1,000公里。它可裝備4枚歐洲流星飛彈，並計劃在下個月開始為飛機配備。

IRIS-T是歐洲多國合作的第5代紅外線導引空對空飛彈，射程25公里，具有高偏軸性能，搭配頭盔瞄準具，可打擊軸線外50度的目標，美國也有少量引進，稱為AIM-2000。

另外，IRIS-T也有防空版本，稱為IRIS-T，北約國家已將這型防空飛彈提供給烏克蘭，以便對抗俄羅斯噴射機、地對空飛彈和3M-54口徑巡弋飛彈等低空飛行的巡弋飛彈。