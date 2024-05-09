台南市議員陳秋萍今天在市議會質詢教育局，揭露永康區某私幼虐童，從幼兒園監視器畫面可見，其中一段畫面為1名老師把小孩當「小雞」般拎起來再重摔於地，背著監視器疑似甩小孩耳光，另一段畫面則是老師猛對小孩巴頭好幾下。
教育局長鄭新輝說，介入調查後，掌握有2名老師涉及不當管教，已將2名老師停職，靜待調查，從影像看起來「事證確鑿」，至於懲處程度則由認定委員會認定。另也同步配合社會局調查釐清有無違反兒少法是否開罰，教育局也會就老師行為如有體罰、虐待，調查結果也由認定委員會認定。
從2段影像畫面來看，其中一名小孩是吃東西挑食，遭到老師出手連打3下，疑似打耳光，另一段則可能是老師維持秩序時，狂對小孩巴頭，讓大人看了不可置信，「打得很自然順手，是習慣性打小孩嗎？」
陳秋萍說，出手就不對，虐童零容忍是教育的基本立場，要求教育局盡快調查清楚，讓家長安心。
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