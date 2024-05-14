台南市某國小被控遲未通報校園霸凌事件，導致學童拒絕上學進而轉學，還在家長陳情民代後，直接前往案家施壓，導致家長心生恐懼。市議員李宗霖14日要求市府教育局全面檢討，霸凌事件通報後的處理流程與瑕疵，避免後續憾事再度發生。教育局承認處理過程確實有疏失，親師溝通應有更好的做法，將檢討列入案例教材。

李宗霖表示，家長5月初到他的辦公室陳情，指孩子長期受到同學霸凌，嚴重到心生恐懼不願上學，但家長找導師溝通及希望通報霸凌時，校方卻以「孩子只是在玩」、「很忙」等藉口推辭，甚至拒絕與家長見面。

李宗霖指出，孩子不願上學，校方未曾去電關心，直到孩子轉學後，校方仍未通報霸凌；不料，上周他質詢揭露此事後，校方立即前往案主家，並在門口喊著「事情沒那麼嚴重吧？」、「我們也很忙，可以不要啟動霸凌調查程序嗎？」，直接向案主施壓，導致對方心生畏懼。

李宗霖認為，此案校方犯下3項重大缺失，第一、孩子長期遭到同學霸凌，校方未主動介入處理，造成學童長期就學恐懼及人身安全疑慮，違反《基本教育法》「保障人民學習及受教育之權利」；第二，校方就算原本不知情，但在家長告知後，還百般推諉不肯通報成案，違反《校園霸凌防制準則》24小時內通報主管機關的規定；第三，案主陳情經議員質詢後，校方立即前往案主家中施壓造成家長恐懼，違反《校園霸凌防制準則》中的保密原則。

李宗霖還強調，5月份他就接獲3起校園霸凌延遲通報陳情案件，全都是家長已明確告知校方，但校方卻消極不作為，導致受霸凌的學生與家長遭受更多壓力及創傷，甚至還需就醫治療，他要求教育局全面檢討霸凌通報後的處理程序，避免後續憾事再度發生。

教育局學輔校安科長陳宗暘表示，校方未在家長通報霸凌當下，即申報疑似霸凌並立案調查，確實有疏失，局方會再加強校方對於通報流程的知能。至於校方在得知議員質詢關心後，經聯繫家長未果，直接前往案主家中，希望溝通卻造成不愉快，也有需要改進之處，之後會將此案列入案例教材，作為未來親師溝通的參考。特幼教育科代理科長劉瑞珍也說，該生在原校並沒有特教生身分，新學校的特教生身分已在申請中。

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