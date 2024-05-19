國中教育會考19日中午結束，教育部長潘文忠中午抵達豐原闈場，主持啟闈儀式，迎接入闈的老師及工作人員出闈。（馮惠宜攝）

教育部長潘文忠今（19日）抵達國中教育會考闈場、主持出闈儀式，他也表示，這是他任上最後最重要的任務，感謝大家共同努力，而對520後其生涯規畫，他表示，希望給自己和家人更多時間，後續對於教育相關議題如有機會也希望自己能再盡責任，對於需要支持的孩子也給予協助。

國中教育會考19日中午結束，中午1點多在豐原闈場安排出闈儀式，潘文忠親自迎接入闈的老師及工作人員出闈，並感謝大家的辛苦，讓這次國中會考可以順利結束。

潘文忠表示，今年有19萬學生參加國中會考，感謝所有籌辦事務的工作人員，讓這麼重大的考試可以進行，大家共同齊心協力為考生做最好的準備與服務，讓試務可以順利進行，這也是他在職務即將告一段落，最掛心的事情，謝謝大家的共同努力。

而520後他的生涯規畫，他表示，工作告一段落，希望給自己和家人更多時間，後續如有與教育相關議題，也希望能再盡自己責任，對於需要支持的孩子也給與協助。

潘文忠強調，教育工作是一棒接一棒，工作也非常繁瑣，他感謝教育部所有同仁、以及第一線教育同仁在這2647日子，一起齊心協力，在過去，不管面對疫情重大事件，大家都能以最大的力量，讓孩子的學習持續不中斷，像這樣的大型考試克盡各種困難，讓每一位考生得到協助，不會因為疫情影響到受教權益。

他也說，台灣的孩子在大家齊心合作下，在各方面表現都相當傑出，在國際競賽當中有非常好的成績，在體育運動上，甚至在像PISA（國際學生能力評估計畫）的表現，都不會因疫情改變，獲得全世界最好的成績，讓教育呈現堅強的韌性，這是對孩子最大的支持。