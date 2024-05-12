近年來生活成本連連上升，難免讓不少夫妻打消生小孩的念頭。一位一直想生小孩的人妻近日表示，她和老公都是在台北租房的公務員，兩個人的月薪都是4萬元，讓她忍不住擔心能不能負擔養小孩的開銷，貼文曝光後引發熱議，有自稱補習班老師的網友則建議，若他們希望培養人中龍鳳，以他們的條件還是別生比較好，不過若只是希望小孩平安長大，他們的條件已經相當足夠，且比起經濟條件，更該考慮的是是否能夠給予小孩足夠的愛。

原PO在Dcard發文表示，「在台北月薪4萬養小孩會太硬嗎？」，原來她和老公都是月薪4萬元的公務員，兩人在台北租房生活，由於她一直想要有小孩，因此決定上網詢問，以他們的條件來說，「在台北養小孩會太硬嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「跟您先生討論比較實際，錢是妳們在花的」、「整天想生小孩，到底有什麼毛病？請認清自己沒錢好嗎！連房子都沒買，還想生小孩？退休金規劃好了嗎？還想生小孩？拜託…養小孩不是玩遊戲欸」、「我和外子都是公務人員，沒房貸，車貸，生一個小孩，高中大學都讀私立，生活品質還不錯，可前提是我們我們結婚前，各自有7位數的存款」、「窮養可以，看妳要怎麼養而已」。

另外也有自稱補習班老師的網友分享，「看妳想怎麼養，如果妳想要他成為人中龍鳳，要學才藝、要補習、還要吃好的穿好的，那這條件建議不要，如果妳只是想要他平平安安健健康康地長大不要學壞足矣，那也不是不行」，網友強調，「比起物質條件，應該優先思考，有了孩子之後你們是否能給予足夠的愛，是否能夠有耐心地去教導他，而不是為了方便就丟個3C產品給他自己看，或是全丟給安親班老師顧自己不管」。