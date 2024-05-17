建案聚客行銷比創意更比萌元素，鄉林建設在人來人往的北市中山區「鄉林中山賦」基地，策畫了「台北食穗季」，一連兩周在台北城核心鬧區以當代節慶方式，重現老台北城稻收慶典的喜悅與熱鬧。

鄉林建案行銷話題性十足，鄉林集團董事長賴正鎰向來喜歡找動物造勢代言，繼上次把水牛帶到基地展現早期「水城台北」意象，這次又找來萌翻了的療癒柯爾鴨駐場，柯爾鴨時尚秀進入建案基地走秀當起代言人，更可以說是第一次。

鄉林指出，5月25日先由柯爾鴨展開一場別開生面的時裝秀、5月26日城市森林野餐日，6月1、2日還有高人氣時尚胖卡車隊集聚快閃，破萬粉絲餐車與大家作美食連動，吸睛的熱鬧節慶模式，邀請鄰里鄉親及市民們一起慶祝豐收季節。

「鄉林中山賦」擁有超過1000坪基地，在動工前以水景、竹林合圍、石憩、雪白石鋪面等景觀作綠美化休憩空間，提供市民走春踏青，以延續這份感受歲月美好印記的分享初心，接續舉辦各式活動邀請民眾前來體驗難得的綠地景觀空間。

近年來鄉林集團在行銷方面，創意點子源源不絕，像是日月潭涵碧樓為了讓客人可以在酒店內餐廳吃到彰化芳苑產地直送的新鮮珍珠蚵，在記者會現場就大費周章的將芳苑的蚵農、海牛跟牛車運到涵碧樓，就在鏡面水池前上演一場剝蚵的LIVE秀，也為逐漸凋零的海牛耕蚵田文化，做了一場擴大宣傳，提醒國人重視地方蚵農文化。

賴正鎰表示，「鄉林中山賦」是鄉林建設第一個都更案件，能夠在台北中山區整合出這樣的千坪基地真的很不容易，開賣至今獲得許多鄉林粉絲及企業主熱烈迴響，座落吉林路與農安街中這片綠美化基地，下半年即將正式動工興建嶄新大樓，很歡迎大家到基地來走走，見證屬於台北城的美好過去和未來。

賴正鎰說，鄉林擅長打造飯店式管理豪宅，「鄉林中山賦」社區公設會館規劃相當豐富，無邊際泳池與健身房、宴會廳、頂樓空中農場等，住戶回到社區後，猶如置身於飯店之中、不僅可以品味繁華城市中的隱逸生活，更可體驗靜雅住在花博新生、圓山、大佳河濱公園的萬坪綠海旁的便利生活，每天生活像度假，無邊際泳池、健身房運動，洗滌疲憊，放鬆身心；而入厝宴、生日派對這樣的特殊日子更可以聘請米其林主廚到社區宴會廳辦外燴，既尊榮又低調。