國建今年有3筆完銷個案即將完工，合計總銷92億元，今日股價開低飆高，鎖在漲停板37.8元，至13:10，買單有超過8600張排隊搶著要買進。今年推案量超過400億元，地點位於內湖、中和、新莊、三重，台中與台南各有一案。
鄉林今年推案量將達240億元，包括總銷130億元台北都更案「鄉林中山賦」，以及預計年底進場、總銷80億元台北萬華都更案，以總銷30億元「鄉林雲峰」。鄉林今日開高後，股價飆上漲板11.85元鎖住，至11:10，買單超過9000張搶著想買。
台股大漲300餘點，營建股休息過後，又見多頭買單，尾盤國建(2501)、富裔(6264)、鄉林(5531)等4檔個股衝上漲停板鎖住，國揚(2505)、皇翔(2545)、太子(2511)、華友聯(1436)漲幅在4~7%不等，永信建(5008)今日重啟攻勢，奪回股王寶座，股價最高衝至181元。
國建今年有3筆完銷個案即將完工，合計總銷92億元，今日股價開低飆高，鎖在漲停板37.8元，至13:10，買單有超過8600張排隊搶著要買進。今年推案量超過400億元，地點位於內湖、中和、新莊、三重，台中與台南各有一案。
鄉林今年推案量將達240億元，包括總銷130億元台北都更案「鄉林中山賦」，以及預計年底進場、總銷80億元台北萬華都更案，以總銷30億元「鄉林雲峰」。鄉林今日開高後，股價飆上漲板11.85元鎖住，至11:10，買單超過9000張搶著想買。
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