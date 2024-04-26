國建今年有3筆完銷個案即將完工，合計總銷92億元，今日股價開低飆高，鎖在漲停板37.8元，至13:10，買單有超過8600張排隊搶著要買進。今年推案量超過400億元，地點位於內湖、中和、新莊、三重，台中與台南各有一案。

鄉林今年推案量將達240億元，包括總銷130億元台北都更案「鄉林中山賦」，以及預計年底進場、總銷80億元台北萬華都更案，以總銷30億元「鄉林雲峰」。鄉林今日開高後，股價飆上漲板11.85元鎖住，至11:10，買單超過9000張搶著想買。