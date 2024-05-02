毅嘉4月自結合併營收金額約為7.51億元，月增加10%、年增加11%，其中，軟板整合元件產品之營收為6.14億元，機構整合元件產品之營收為1.41億元。
毅嘉表示，4月持續受惠於車用產品的穩定需求，單月自結合併營收來到7.51億元，月增10%，年增11%，整體營運持續穩健增溫，而車用電子市場的展望仍然正向且樂觀，毅嘉今年度的營運將可望持續穩健成長。
毅嘉(2402)4月營收雙增，月增加10%、年增加11%。毅嘉表示，現階段營運動能穩健，車用電子市場正向，今年度營運可望持續成長。
毅嘉4月自結合併營收金額約為7.51億元，月增加10%、年增加11%，其中，軟板整合元件產品之營收為6.14億元，機構整合元件產品之營收為1.41億元。
毅嘉表示，4月持續受惠於車用產品的穩定需求，單月自結合併營收來到7.51億元，月增10%，年增11%，整體營運持續穩健增溫，而車用電子市場的展望仍然正向且樂觀，毅嘉今年度的營運將可望持續穩健成長。
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