氣立第一季合併營收3.26億元，年減4.96％、營業毛利0.87億元，毛利率27％、本業虧損281.8萬元，本期淨損296.6萬元，每股虧損0.06元。氣立表示，氣立加強電動缸、流量計及大流量真空發生器等新品的推展，期望擴增傳統消費性電子產業以外客群，並透過參展，積極拓展歐美及東南亞市場。

氣立表示，氣立主要產品為製造設備中的氣動元件與電控元件，可應用在消費性電子、雲端伺服器、農機、半導體、太陽能板、電動車等產業生產製造設備。

氣立指出，中國大陸是氣立氣動元件的主力市場，大陸經濟復甦情形不如原先預期，加上價格競爭更形激烈，造成今年第一季整體營收與獲利，均較去年同期略為下滑。

氣立表示，當前市場景氣尚未明顯復甦，客戶對於庫存仍抱持謹慎態度，多以短期急單方式為主，且對採購價格的敏感度更高。氣立因應市場需求的變化，積極調整業務模式，一方面透過設計優化來降低產品生產成本，藉以滿足客戶端對價格的要求，提高市場競爭力外；也加強電動缸、流量計及大流量真空發生器等新品的推展，期望擴增傳統消費性電子產業以外客群，並持續透過參展積極拓展歐美及東南亞市場，以期穩定推升營運表現。

氣立8日也公布4月合併營收1.29億元，年減5.88％；前四月合併營收4.53億元，年減5.19％。