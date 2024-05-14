華電去年陸續拿下多起台電強韌電網計畫標案，在手訂單金額逾50億元，第一季營收及獲利都優於去年同期。第一季合併營收10.29億元，營業利益1.26億元、稅前淨利1.31億元，本期淨利1.06億元，EPS為0.67元。
華電4月合併營收2.88億元，年增2.22％；前四月合併營收攀升至13.17億元，年成長13.92％。
中華電線電纜橫跨電力電纜、帷幕牆鋁窗兩生產領域，線纜事業拜台電強韌電網計畫持續釋單而受益，14日董事會承認第一季財報，EPS從去年同期0.41元增加至0.67元，創同期第三高。
華電去年陸續拿下多起台電強韌電網計畫標案，在手訂單金額逾50億元，第一季營收及獲利都優於去年同期。第一季合併營收10.29億元，營業利益1.26億元、稅前淨利1.31億元，本期淨利1.06億元，EPS為0.67元。
華電4月合併營收2.88億元，年增2.22％；前四月合併營收攀升至13.17億元，年成長13.92％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。