華電去年陸續拿下多起台電強韌電網計畫標案，在手訂單金額逾50億元，第一季營收及獲利都優於去年同期。第一季合併營收10.29億元，營業利益1.26億元、稅前淨利1.31億元，本期淨利1.06億元，EPS為0.67元。

華電4月合併營收2.88億元，年增2.22％；前四月合併營收攀升至13.17億元，年成長13.92％。

合機第一季EPS改寫同期第三高
展現合併綜效 台灣大首季營業利益寫6年新高
榮田登興櫃排除營收 東台第一季虧損擴大
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