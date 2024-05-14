智崴14日董事會通過113第一季財報，營收2.23億元，比去年同期的1.81億元，年增23.20％，每股稅後純益0.12元，智崴去年第一季為每股虧損0.15元。
智崴Q1每股賺0.12元 將砸8.8億元橋科蓋新廠
智崴（5263）14日董事會通過今年第一季財報，每股稅後純益0.12元，這也是智崴自從2020年新冠疫情爆發以來，連續虧損四年之後的首個獲利，智崴董事會同時通過承租橋頭科學園區土地，將投入8.8億元，興建廠房大樓。
智崴（5263）14日董事會通過今年第一季財報，每股稅後純益0.12元，這也是智崴自從2020年新冠疫情爆發以來，連續虧損四年之後的首個獲利，智崴董事會同時通過承租橋頭科學園區土地，將投入8.8億元，興建廠房大樓。
智崴14日董事會通過113第一季財報，營收2.23億元，比去年同期的1.81億元，年增23.20％，每股稅後純益0.12元，智崴去年第一季為每股虧損0.15元。
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