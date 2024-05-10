陽明表示，第一季貨櫃航運市場供給面受紅海危機影響，致船隻需繞行好望角因應，進而消化部分市場運力；需求面受惠主要經濟體製造業PMI指數逐步改善，客戶端存貨去化順利，且農曆春節後貨量隨著大陸工廠陸續復工回穩，故第一季營收與獲利維持正向表現。

展望未來，經濟合作暨發展組織OECD上修今年全球經濟成長率至3.1％，高於2月預期，全球經濟雖穩定成長但地緣政治風險持續，美國、印度及其他新興市場經濟復甦力道強勁，中國經濟增速在財政刺激措施下，可望優於預期。而多數經濟體通膨趨緩，各國央行可能降息以提振家庭購買力並刺激經濟成長；惟如地緣政治衝突升溫擾亂能源和金融市場，仍會對全球經濟造成重大影響。

另依法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需預測，今年供給成長9.7％，高於需求成長3％，航運市場整體不確定因素仍多，加上地緣政治因素影響船舶調度，航線繞道衍生部分港口壅塞，受乾旱影響的巴拿馬運河雖然水位有改善跡象，預計要到明年才能完全解除通航限制，對船舶供給情況與穩定之航班服務持續造成影響。

面對航運市場船噸過剩及國際政經諸多不確定因素，陽明仍將審慎應對，積極調度船舶、貨櫃及碼頭，並彈性調整營運策略、航線布局與船隊配置，以滿足全球客戶需求。