智冠科技8日召開董事會，通過2024年六月股東常會的董事候選人名單，智冠公司董事會共提六席董事、四席獨董，提名董事人選包括有王俊博、王炯棻、施明豪、簡金成、張宏源、榮剛材料（股）公司代表人陳政聞，獨立董事則有徐守德、林軒竹、曹維傑、邱慧吟等四人。

智冠指出，董事會的提名，注重多元、經驗分享與創新，配合公司拓展領域的戰略。董事會提名的六位董事，除了創辦人即耕耘遊戲產業多年的王俊博，亦有深厚法學造詣的王炯棻律師、新興媒體科技應用及國際經營管理領域的專家張宏源教授與施明豪董事，專業財務背景且曾任國立成功大學會計系暨財務金融研究所教授簡金成繼續留任。在創新與跨產業合作的部分，則邀請集團策略聯盟夥伴榮剛材料（股）有限公司（代表人陳政聞）加入董事會，持續拓展網通、休閒健康等新事業，發展多元跨領域的生態版圖。

在四位獨立董事名單中，兩位現任獨董候選人分別是國內最大金控集團合作金庫的獨立董事林軒竹，以及曾任國立中山大學財管所教授徐守德，另邀請了台灣虛擬通貨反洗錢協會副理事長曹維傑律師、維裕聯合會計師事務所合夥會計師邱慧吟（女性），期望藉助來自法律、會計、金融、經營管理等不同領域的專家，協力發展本集團數位服務的核心事業，更加完善公司治理功能，也進一步落實企業治理性別多元化政策。