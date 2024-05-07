有成精密成立於2003年，目前的資本額為6.03億元，上市後增至6.7億元。公司主要業務分為半導體和新能源兩大事業群，其中，新能源事業群包括太陽能模組和智慧儲能系統，是台灣唯一一家外銷到29個國家的太陽能模組品牌廠商。截至2023年底，有成精密太陽能模組的累計銷售量達到2GW。

有成精密董事長兼總經理陳思銘表示，半導體設備市場進入門檻高，但動能主要來自客戶擴廠和新產品導入，預計將為公司今年的營收貢獻8%到10%的成長。至於新能源市場的表現將隨市況調整，但預計下半年太陽能模組將集中出貨，對今年的營運增長持樂觀態度。

在半導體方面，有成精密專注於石墨、難熔金屬和陶瓷等特殊材料的精密製造，並與客戶同步開發化合物半導體的耗材應用。公司致力於開發設計和翻修養護數萬種關鍵零組件，以協助客戶提高晶圓設備的效能和產能稼動率。

另一方面，在太陽能領域，有成精密自2008年開始以屋頂型模組產品進軍歐洲、澳洲和美國市場，並與862個綠能安裝商夥伴合作，平均每年銷售100萬片模組，外銷佔比達到75%到85%。