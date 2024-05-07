五福受惠疫後出國旅遊需求報復性復甦，2023年營運動能暢旺，合併營收49.8億元、年增達16.11倍，為近4年高。營業利益2.7億元，稅後淨利2.64億元，分較前年虧損1.08億元、0.76億元大幅轉盈，雙雙強彈飆上新高，每股盈餘7.87元亦創新高。

五福董事會通過2024年首季財報，合併營收18.01億元，季增13.38％、年增達近1.75倍，創同期新高、歷史第五高。營業利益創1.4億元新高，季增達41.38％、年增達近10.86倍。稅後淨利1.05億元，季增32.6％、年增達近2.54倍，每股盈餘3.11元，雙雙連4季創高。

五福觀察，由於2023年以來出遊熱度延續，且過年傳統旺季加持、日圓匯率持續創低，使本為國人出國首選目的地的日本更受歡迎。隨著各航線復飛航班增加，可供旅客選擇的團型更多，配合郵輪表現亮眼、買氣依舊熱絡，均帶動首季營運續創佳績。

展望後市，五福因應暑期旺季到來，推出多項適合親子同遊行程，包括馬新雙樂園一次走訪環球影城及樂高樂園，日本的豪斯登堡搭配動物園、迪士尼樂園，韓國雙樂園的愛寶樂園和樂高樂園等行程供家庭客選擇，除了備戰5月底的台北國際旅展，也期望搶占市場先機。

五福表示，目前觀察已有多團獎勵旅遊或企業包團開始詢問秋季賞楓機位，顯示下半年旅遊熱度可樂觀期待，郵輪仍有許多旅客詢問、MSC榮耀號已接近完售，緊接著暑期間的歌詩達莎輪娜號更有極高詢問度及報名，看好今年營收有望持續創下佳績。