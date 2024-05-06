五福觀察2024年第一季，日本仍為旅客的出國首選，且日圓匯率持續創新低，更增加旅客的出遊意願。越南的富國島有「越南的馬爾地夫」的美稱，也是越南目前台灣飛越南唯一免簽證的區域，在今年台北有航班直飛後，成為另一個出遊的熱門選項。歐洲及美加紐澳等長程線因為機位供給增加，復飛的航班增加，可供選擇的行程也更多。

展望後市，出境旅遊市場持續熱絡，五福針對南部市場規畫設計了高雄出發的日本茨城包機，以及多種團型，可往東京逛街並到迪士尼樂園遊玩、也可走訪充滿江戶時代風情的江戶村及日光東照宮。更有壯觀雪牆的黑部立山及風景優美的山高地等多種行程，另外也推出多種高雄飛峴港4-6日的包機商品，將有助推升營運動能。

迎接暑假旺季，五福也推出了多種親子同遊的行程，有馬新的雙樂園，一次帶旅客走訪環球影城及樂高樂園，日本的豪斯登堡搭配動物園、迪士尼樂園，韓國雙樂園的愛寶樂園和樂高樂園等行程供旅客選擇，除了備戰5月底的台北國際旅展，也期望搶占市場先機，衝刺營收成長。