累計至4月，遠傳合併營收、合併EBITDA和稅後純益年成長率分別為15.0％、11.8％和5.9％，達到338.63億元、118.11億元和38.71億元，EPS為1.07元，營運績效亮眼。

遠傳4月份月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）相較3月攀升，行動服務營收持續上揚，站穩50億元水準，年成長率達18.0％，締造自2021年3月以來連續38個月正成長的佳績。

遠傳持續發揮5G「大人物」(大數據、人工智慧、物連網)核心專長，成功聯手澎湖縣消防局、台北市消防局，於去年打造全臺首個「5G跨海急救醫療聯防」，上線一年已啟動超過150例5G救護車跨海聯防案件。持續深耕校園，遠傳與東海大學簽署合作備忘錄（MOU），攜手加速實現校園數據治理、數據決策，共同促進中台灣產業聚落永續轉型，邁向全球2050淨零碳排目標。