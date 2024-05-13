中租控股上周因外資大賣，使股價出現大跌，總計外資連四天大賣，共賣超逾六萬張，使股價出現一波下跌，從173元跌到150元，直到13日外資才轉賣為買。

為了讓財務更透明，該公司提前在10日公布今年4月合併稅後純益分別19.73億元，年減11％及前四月為77.88億元，年減14％，每股稅後純益(EPS)為4.82元。對於今年前四月獲利衰退，中租控股表示，主要係今年大陸「財政返還」尚未入帳（依照往年財政返還的金額約有3.3~3.4億人民幣）且信用減損損失金額較去年同期高所致。

法人關心中租控股今年大陸財政返還入帳時間、今年延滯率上升及台灣未來若續升息，對業務成長影響？以及今年是否要發GDR或其他募資計劃？中租控股財會主管、資深副總經理陳文正表示，中租控股首季延滯率上升主要因微企及營造業，目前業務成長依然維持原先的預估，BNPL及小車業務受到監管，雖然有些影響，但畢竟這兩業務比重並不高，預期影響不會太大，會等到第二季具體觀察其變化，如果需要調整會在第二季法說會作說明。

至於大陸財政返還入帳時點，陳文正認為，去年是在3月份入帳，據了解，大陸內部正在作一些查核程序，做完之後才會退稅，最快時間點應落在6月，但並沒有聽到「沒有資金導致今年不能退」的訊息。即使今年第一季信用成本率比去年高，去年整體約在2.1％，今年第一季接近3％，中租看到新增不良金額有增加的情況，因此提早打呆，帳款若未來有回收的話，整年度信用成本率應可以低於3％。

而台灣升息影響，陳文正說，因為台灣過往升息幅度都比較小，即便台灣再升息，對中租整體的利息成本並不會有太大影響。

中租控股今年延滯率雖呈上揚，但三地區今年業務成長，中租控股目前依然維持今年預估目標，台灣和大陸業務成長約5~10％，東協為雙位數成長。