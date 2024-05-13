自行車三雄巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）首季EPS揭曉！其中，美利達EPS為1.39元，贏過巨大的1.33元、桂盟的1.21元，目前不僅是自行車股王，同時也是自行車獲利王。

美利達集團13日公告第一季財報，合併營收58.45億元，年減約30％；稅前盈餘6.09億元，稅後純益4.33億元，歸屬於母公司業主淨利4.16億元，年減26.45％，EPS 1.39元。

巨大集團第一季受到歐美去化庫存及代工客戶調整訂單影響，合併營收160.6億元，年減20.2％；稅前盈餘8.2億元，年減46.1％，稅後純益5.8億元，歸屬於母公司業主淨利5.2億元，年減37.8％，EPS 1.33元。

桂盟第一季合併營收10.9億元，年減16％；稅前盈餘2.08億元，稅後純益1.52億元，歸屬於母公司業主淨利1.52億元，年減37.6％，EPS 1.21元。

自行車三雄首季EPS雖然呈現年減逾3成，不過，三雄4月營收報佳音，除了巨大營收微減1.75％外，美利達、桂盟均呈現兩位數成長，已回到成長軌道，這也是2022年第四季爆發自行車產業庫存過高後，首度出現月營收成長表現，讓法人對自行車產業的前景更加樂觀。

受此激勵，三雄13日股價攜手勁揚！其中，巨大在外資與投信連袂買超2,779張力挺下，股價大漲了13元、收在226元，漲幅達6.10％；美利達也在三大法人同步買超下，上漲8元、收在231.5元，漲幅3.57％；外資也買超桂盟，終場股價上漲2元、收在142.5元，漲幅1.42％！