總距離113公里、限時8.5小時的「2024 LAVA TRI 澎湖國際鐵人三項賽」，今（19）日清晨6時許，在澎湖湖西鄉林投沙灘下水開賽，計有來自6國、逾30名國外鐵人，及近400位台灣鐵人挑戰這場熱身賽，為明年4月13日登場的「2025 IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人賽」奠下良好基礎，讓台灣選手與世界各地的鐵人們切磋，透過全新的舞台增廣視野。

今早6時率先登場就是海泳賽，由澎湖縣副縣長林皆興、澎縣府秘書長蔡淇賢、教育處處長林長安與交通部觀光署澎管處處長洪志光共同鳴槍下出發。

賽事包含113公里、51.5公里、身障組與小鐵人賽，其中最矚目的113公里鐵人三項，需1.9公里游泳、90公里自行車和21.1公里的路跑，且最晚在8.5小時完成。至於小鐵人則是游泳100公尺跟沙灘跑2公里，是趣味性質不排名的活動。

一早，113公里第一位上岸選手吳承泰以6分28秒成績游完1.9公里海泳。而菊島身障游泳好手林育夙，在沒有雙臂狀況下，也參加接力組，賣力完成游泳段。目前51.5公里騎車段，男女第一位皆為張家姐弟－張家豪、張嘉家。

澎湖鐵人三項開賽，6國400名選手19日拂曉挑戰113公里，報名游泳接力卻沒有雙臂的林育夙（中間紅白泳帽），奮力踢水完成游泳階段，也達到自我期許目標。（許逸民攝）

而賽事激烈，關門時間更是殘酷，游泳段關門前一刻，最後一位選手拚上岸，還軟腳，仍使盡全力一路跌跌撞撞才完成。但是沒有雙臂的林育夙，則因達到自己設定的時間，很開心的完成接力游泳段。他說，過去參加過墾丁、台東的賽事，這是第一次在家鄉澎湖參賽，海水很清澈，他都可以感受到自己游的蠻快的。

主辦單位指出，澎湖優質的地理環境孕育出國際級鐵人三項賽，過去「IRONMAN 澎湖國際鐵人賽」曾連續三年獲選「最想再參加賽事」，每年皆吸引超過千名國際選手來到澎湖。

而澎湖國際鐵人賽於2015年舉行至今，鐵人運動逐漸深耕到基層，加上澎湖縣政府致力於游泳教學的推動，這次澎湖縣中興國小、文澳國小、石泉國小、東衛國小、西溪國小等近百位小朋友參與小鐵人賽。

LAVA Sports台灣鐵人三項公司董事長林澤浩表示，今年的LAVA是明年IRONMAN的前哨戰，預計會有1500名選手，其中國際選手預計近800名。