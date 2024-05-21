星宇航空（2646）今（21）日宣布成為2024 GARMIN RUN亞洲系列賽官方航空夥伴，以台北為首站，即日起開放報名，並將於9月15日率先亞洲各城市舉辦。凡以星宇航空COSMILE會員身分報名，即有機會一人獨得由台北飛往GARMIN RUN亞洲各城市賽事之8張來回機票，另加碼抽出一位COSMILE會員跑者，與GARMIN RUN特別嘉賓修杰楷一同前往新加坡參與賽事。

2024 GARMIN RUN亞洲系列賽預計自台北出發，陸續於印尼、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、香港、菲律賓、日本舉行。星宇向來支持體育活動，此次與GARMIN合作亞洲巡迴路跑賽事，結合星宇綿密的亞洲航網，支持各國跑者前往各地挑戰自我、超越極限，同時體驗舒適便利的航程。

星宇也將於官方Facebook抽出10名幸運兒免費參加台北場路跑賽，並獲得最新Garmin Forerunner 165 GPS智慧心率跑錶或Forerunner 265 GPS智慧心率跑錶。

為鼓勵跑者至海外參加各國賽事，凡報名2024 GARMIN RUN任一海外場次，即可獲得星宇機票95折優惠碼，讓跑者以最舒適航程迎接挑戰。