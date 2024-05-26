安聯投信台股團隊表示，隨著評價面處於高檔，加上美國利率政策步調不明雜音再起，短線盤勢波動持續加大。不過，在資金相對集中青睞AI、高股息等這類族群下，意外發揮相當程度的撐盤效果；又部分如相對低基期的部分原物料類股，以及受國際情勢牽動而受惠的航運股，亦受到部分資金青睞。現階段，台股基本上維持利空不跌的態勢；不論是AI、或高股息等主題，或是市場期待6月登場的台北電腦展，都成為現階段相對受資金青睞的相關主題；儘管部分資金有從近期漲多的非電族群流出、但有些近期處於相對基本面較低基期等族群，反倒成為近期吸引部分資金挹注的標的。

永豐投顅分析，隨著全球股市不斷走高，投資人的情緒也偏向樂觀，不過正因為股價高，風險也大，要維持市場穩定必須壓制樂觀情緒蔓延，因此FED成員始終抱持鷹派態度。事實上美國經濟表現也是不錯，因此不維繫高利率不能抑制需求膨脹，難以完成打通膨的任務。所以應該隨時留意FED的態度，不擴張，維持部位彈性。從上週股市表現可以看出，台股已經形成類股輪動的格局，其中主要題材為AI與高股息。未來進入股東會與除息高峰，高股息題材有大額基金支撐，可追隨投信選股。AI則是產業趨勢，大型電子股都參與其中，而且強弱分明，可選擇領導股布局。操作上可以利用類股輪動來回操作，由於FED態度不明，還是不建議大幅增持。本週指數區間看21000點至21800點。