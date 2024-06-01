該就業博覽會，創全國之先，運用智慧E化面試系統，整合面試報名、職缺篩選推薦、智慧面試排序、等待面試叫號等服務，突破傳統排隊面試方式，讓求職者輕鬆有效率的找工作，現場所設置的重點產業專區，從瞭解重點產業人力需求出發，並連結職業訓練課程及工作機會，讓不少參加的求職者都表示，今年的就業博覽會令人耳目一新，也從中看見職涯願景與希望。

當日到場為求職者加油打氣的勞動力發展署副署長鍾錦季表示，勞動部每年辦理2,000場以上的徵才活動，今年5月起將於全國共規劃辦理5場以上實體大型就業博覽會。今天的就業博覽會，除引領民眾投入重點產業，也特別關照無經驗的職場新鮮人、壯世代就業者，及二度就業婦女的就業協助，工作機會超過4,000個，提供更多就業選擇機會。

中彰投分署分署長劉秀貞也提及，此次就業博覽會設置的重點產業探索專區，特別受到青年的青睞，透過智慧機械、人工智慧與通訊等業界專家進行小圓桌解說，帶領求職者精準掌握國家重點產業發展概況、對應職缺及所需技能，同時提供智慧製造及AI相關職訓課程，也邀請57家重點產業廠商包含智慧機械、通訊(含5G)、人工智慧、數位醫療等產業設攤徵才，讓民眾能有更清楚得方向。

活動現場也提供許多就業資源體驗，包含AI智能履歷健診服務，民眾可將履歷上傳至系統，由AI系統重新編寫，更能展現個人優勢的履歷，60秒生成個人履歷，讓求職更方便。