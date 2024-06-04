士林分署拍賣黑色保時捷PANAMERA TURBO(執行署提供)

嘉義分署舉辦桃城小農小商好康特賣(執行署提供)

法務部行政執行署13個分署今天同步舉辦全國123聯合拍賣，隨著端午節將近，各分署氣買熱絡，總拍定金額高達新台幣 1億2,267萬6,161元，浥注國庫收入。

行政執行署表示，今天不動產拍定金額總計1億1,742萬6,599元。拍定金額最高、最受矚目者為台北分署拍賣位於臺北市大直重劃區豪宅，以9,311萬1,111元拍出，高出底價311萬餘元。新北分署以1,252萬9,999元價格，拍定新北市土城區中央路的42年老公寓，另屏東分署拍賣位於屏東縣竹田鄉新田段之2筆土地，以132萬8,000元拍定，為國家追回歷時17年的陳年欠款。

另動產拍定金額總計524萬9,562元。其中最吸睛的當屬士林地檢署與士林分署共同拍賣違法清運廢油泥業者所有之105年出廠橙黃黑色麥拉倫570S Coupe跑車及100年出廠的黑色保時捷PANAMERA TURBO房車，分別以400萬元及52萬8,000元價格拍定。

此外，嘉義分署轄區涵蓋嘉義縣、市及雲林縣3個農業縣市，不少民眾因自家生產之農作物或販售相關商品，因缺乏行銷策略，導致收入不如預期，無力繳納稅款，分署發想出一套在地化的行政執行策略，例如利用Google表單架設網路變賣平台，由分署擔任起團購主，向鄰近機關團體推廣在地小農小商的優良產品，今日並設攤舉辦「桃城小農小商好康特賣」，推銷在地嚴選花生及蠶豆酥等商品，吸引民眾紛紛駐足選購，共拍定1萬6,200元。