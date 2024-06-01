嘉義市舊菸葉廠園區內1棵菩提樹，1日下午突然倒伏，巨大樹身、枝幹壓到圍區外，停在友忠路停車格內2輛自小客車。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市舊菸葉廠園區內1棵菩提樹，1日下午突然倒伏，巨大樹身、枝幹壓到圍區外，停在友忠路停車格內2輛自小客車。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市舊菸葉廠園區內1棵菩提樹，1日下午突然倒伏，巨大樹身、枝幹壓到圍區外，停在友忠路停車格內2輛自小客車，所幸未造成人員傷亡，嘉義市文化局獲報立即派員清除倒下的樹木，並將受損車輛調走送修，初判樹木疑似染上俗稱「樹癌」的褐根病，加上近日多雨，才會無預警倒塌。

嘉義市西區友愛路、友孝路口，位於嘉義舊菸葉廠園區內的1棵大菩提樹，今下午3時20分左右突然倒伏，樹木倒向友忠路慢車道方向，壓到2輛停放在停車格的自小客車，慢車道也被擋住過不去，所幸當時無人車經過，至於2輛自小客被枝葉、樹幹整個埋住，僅微微露出部分車身，車主看到一度傻眼。

文化局得知消息，馬上連繫環保局清潔隊及廠商，除在現場維持交通外，亦緊急調動吊車將壓到汽車的樹幹鋸除、吊離，並將2輛受損車輛吊走、送修。

文化局局長盧怡君表示，初步判斷，倒下菩提樹疑似染上褐根病，根系受損，這幾天又時有雨勢，土質鬆軟，才會無預警倒伏，後續文化局將全面盤查舊菸葉廠園區內所有樹木，進行巡檢、照護及處置，以避免類似情況的發生，目前文化局也留下簡姓、吳姓2位車主電話，會負起責任，主動提供相關理賠協助。

建設處處長田長沛表示，樹癌褐根病不斷擴散，對都市公園、道路樹木、行道樹構成極大威脅，建設處連續3年編列共2000萬元防治褐根病預算，優先在公園、道路防治；樹木健檢、褐根病防治及修剪證照的推動部分，該計畫從去年起持續進行中。