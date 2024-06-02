彰化縣今天降下間歇性大雨，即將收割的飽滿稻穗，不敵雨勢侵襲，南彰化部分水稻田傳出有稻作倒伏情形，讓稻農憂心若大雨持續，使田裡積水不退會「倒整面」；縣府呼籲農友，稻作倒伏後，如果已經可以收割，應儘速收割，避免穗上發芽，減少損失。

整片金黃飽滿的稻穗，讓農民開心一期稻作即將收成，有農民請來代耕業者，安排好時間，準備進行收割；但受鋒面影響，彰化縣從今日凌晨開始下雨，雨勢雖不算太大，但間歇性大雨仍使溪州、埤頭、竹塘等鄉鎮傳出稻子零星倒伏災情。看著倒伏的稻穗，令農民相當不捨。

適逢稻子進入收割期，農民擔心，沉甸甸的稻穗，碰到下雨會躺平，更憂心若瞬間大雨，使田裡積水不退，稻穗可能「倒整面」。

有農業專家分析，稻作倒伏狀況可能與未正確施肥，氮肥過多，排水系統不佳，造成稻株根部弱，加上稻穗即將收成，所以稻子頭重腳輕，而容易造成倒伏；但詳細狀況仍需經專家實際會勘才能了解。

對此，縣府農業處表示，彰化近日來的連續間歇性大雨，致使部分鄉鎮的稻作倒伏，因部分稻田下周起即可收割，在稻穗飽滿又吸收水分得情形下，容易造成頭重腳輕，因而倒伏；彰化縣政府呼籲農友，稻作倒伏後，如果已經可以收割，應該儘速請代耕業者趕快收割，避免穗上發芽，減少損失。