2023年5月新北市警局樹林分局樹林派出所員警執行防制贓款提領勤務時，見一男子跑向教堂「聖心堂」，員警隨即尾隨衝入，並在樓梯間攔獲，經盤查確認為失聯移工，並將其上銬帶回派出所，此事經監察院調查後，員警追入進行彌撒中的教堂抓人，影響宗教儀式進行，也造成在場移工對警察的恐懼，甚而不敢到教會參與宗教活動的結果，違反比例原則。近日通過監委紀惠容、田秋堇提出的調查報告，認定並函請行政院督促內政部及警政署檢討改進。

監委紀惠容、田秋堇指出，本案員警追入教堂內盤查移工，其發動盤查的法律要件確有檢討空間，查緝失聯移工僅屬行政管制及行政處罰事項，在未經教會同意的情況下，員警就追入進行彌撒中的教堂抓捕移工，不但影響宗教儀式進行，也造成在場移工對警察的恐懼，甚而不敢到教會參與宗教活動的結果，違反比例原則。

此外，針對本案員警在「聖心堂」盤查該名失聯移工後將其上銬，監委認為，員警既已檢查該名移工身體及所攜帶物品，而且現場已有2名員警戒護，是否仍有上銬的必要？而且在教堂內盤查到教堂外人行道花台等候警車期間，都沒有遮掩該名失聯移工雙手上銬部位，也違反警察人員使用警銬規範，核有怠失。

監察院指出，參照「保護所有移徙工人及其家庭成員權利國際公約」及一般性意見，鑒於移工離鄉背井在我國工作，在環境、身分、語言等各方面都屬弱勢，移工相關案件又屬涉外案件，且目前錄音（影）設備和存儲技術不僅在功能方面已達高水準，且成本低廉，為使移工能充分陳述意見及主張權益，並確保筆錄的正確性，有關移工因涉逾期停留或失聯等行政違法情事而遭查獲，警方在製作筆錄時，應輔以通譯及全程錄音（影）等事項，因此建請相關機關一併妥處。

紀惠容、田秋堇強調，本案發生後，不但引發當時現場參與彌撒群眾極大騷動，以致神父不得不中斷彌撒，事後也使眾多移工因而對參與宗教活動心生畏懼，根據我國憲法、相關司法院解釋，以及「公民與政治權利國際公約」及其相關一般性意見，並參照「保護所有移徙工人及其家庭成員權利國際公約」，都規定人民有信仰宗教的自由，移徙工人也包含在內，卻仍發生本案，顯見我國執法人員對於人人享有宗教自由的普世價值欠缺充分認知。

監察院指出，根據外交部提供教廷的意見認為，應該尊重執法人員，然而執法工作不應使信徒對參與宗教活動心生畏懼，執法機關如有進入教堂執法的必要，在無明確犯罪證據情況下，建議先等候宗教儀式（如彌撒）結束，並先知會教堂負責人員及說明理由，再入內進行執法工作。

紀惠容、田秋堇指出，在「美麗島事件」發生後，1979年12月23日許天賢牧師在台南白河林子內教會講壇上講道時，也曾遭警察強行逮捕，演變成國際宗教界群起抗議事件，1999年警察進入台北市中山北路聖多福天主堂守株待兔捕捉移工等事件，同樣引發外交風波，建議警方於宗教場所執法時能更為審慎。

紀惠容、田秋堇建議，行政院應以本次員警進入教堂查緝移工事件所造成的影響為鑑，就宗教場所執法事項，召集相關執法機關研議並予以規範化，並強化執法人員教育訓練，確保在台移工的宗教自由權有效獲得保障，此外，相關機關也可結合宗教團體在台灣的力量共同改善失聯移工的沉痾。