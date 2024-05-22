單車風潮興起至今盛行多年不衰，許多人樂此不疲，經常與鐵馬為伍，無形之中獲得莫大的健康益處。近期國外最新研究成果指出，騎單車對於健康好處很大，除了增強免疫力、延年益壽，還能讓晚年罹患關節炎、膝蓋疼痛的機率大幅降低。只要顧及安全條件，這是很適合一路騎到老的運動。

美國「全國公共電台」（NPR）周一（20日）報導，美國國家衛生研究院（National Institutes of Health，NIH）資助的研究顯示，騎自行車這種運動有助於增強膝蓋周圍肌肉的力量，這有助於保護關節；以固定節奏一次次踩單車踏板的動作能促進關節液（synovial fluid）流動。關節液是關節之間的組織液，有潤滑作用，充分流動時還能為軟骨提供養分，並減少關節摩擦程度、緩衝外來震動。

這項研究針對大約2600名年齡介於40多歲至80歲、均齡64歲的男女調查一生之中的運動習慣，並且拍攝X光影像評估有無膝關節炎跡象，全體參與者受到體重、家族病史、舊傷等因素影響，罹患膝關節炎的風險都比較高。

騎單車過程膝關節承受的重量與衝擊很小。只要注意騎乘環境與防護，老年人把騎單車當成例行運動也很合適。（示意圖：shutterstock／達志）

研究團隊發現，與不騎單車的人相較，長期習慣騎自行車的人經由X光片佐證且有骨關節炎（Osteoarthritis，OA）症狀的風險低了21%，成效令研究人員頗為吃驚。另一點值得注意的是，上述觀察對象都是「一般人」而非運動員。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，骨關節炎是最常見的關節炎，由於患者軟骨受到磨損，也稱「磨損性關節炎」，患者多半年逾50歲，關節疼痛不已，全美逾3250萬人受此症困擾。

研究團隊指出，騎單車有一定程度的受傷風險，但整體而言，比起慢跑、打籃球等負重運動，騎單車時關節承受的重量非常小，關節受到的衝擊很少。對於希望「活到老、動到老」的人來說有益處，只要注意騎乘環境與跌倒防護，騎單車是可以終身從事的運動。研究成果已於今年4月發表於《運動訓練醫學與科學》期刊（Medicine & Science in Sports & Exercise）。

騎單車不僅有助於預防關節炎，也有利長壽。此前已有一項針對糖尿病患者的研究顯示，每周騎1小時單車的人，早逝風險降低約22%。對於未患糖尿病的人而言，預防早逝的效果可能更好。