鮮活指出，受到中國大陸內卷化經濟，產品平均銷售價格競爭，且第一季為產業淡季，營收未達規模經濟，致第一季毛利率24.35％，較去年同期減少。

鮮活自去年起逐步調整營銷策略，實施降本方案，同時致力於提升產線與出貨效率，有效降低生產及營運成本，以緩解中國大陸內需消費降級的壓力。展望後市，鮮活將審慎觀察消費者需求變化並針對市場趨勢研發新品，加上四座廠合計年產能15.5萬噸優勢，以期營運能穩健發展。

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