鮮活果汁-KY（1256）10日公布第一季財報，在中國大陸內需消費降級衝擊下，相對毛利受影響，首季合併營收8.69億元，年增5.41％，但稅後純益稍減來到5,263.2萬元，EPS 1.34元，展望後市價格競爭激烈毛利仍有壓。