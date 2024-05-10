鮮活指出，受到中國大陸內卷化經濟，產品平均銷售價格競爭，且第一季為產業淡季，營收未達規模經濟，致第一季毛利率24.35％，較去年同期減少。
鮮活自去年起逐步調整營銷策略，實施降本方案，同時致力於提升產線與出貨效率，有效降低生產及營運成本，以緩解中國大陸內需消費降級的壓力。展望後市，鮮活將審慎觀察消費者需求變化並針對市場趨勢研發新品，加上四座廠合計年產能15.5萬噸優勢，以期營運能穩健發展。
鮮活果汁-KY（1256）10日公布第一季財報，在中國大陸內需消費降級衝擊下，相對毛利受影響，首季合併營收8.69億元，年增5.41％，但稅後純益稍減來到5,263.2萬元，EPS 1.34元，展望後市價格競爭激烈毛利仍有壓。
鮮活指出，受到中國大陸內卷化經濟，產品平均銷售價格競爭，且第一季為產業淡季，營收未達規模經濟，致第一季毛利率24.35％，較去年同期減少。
鮮活自去年起逐步調整營銷策略，實施降本方案，同時致力於提升產線與出貨效率，有效降低生產及營運成本，以緩解中國大陸內需消費降級的壓力。展望後市，鮮活將審慎觀察消費者需求變化並針對市場趨勢研發新品，加上四座廠合計年產能15.5萬噸優勢，以期營運能穩健發展。
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