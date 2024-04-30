寒舍受惠國際商務及觀光客快速回流、餐飲內需持續暢旺，2023年合併營收48.31億元、年增達41.17％，本業強彈轉盈，毛利率、營益率彈升至38.6％、12.95％，稅後淨利4.14億元、較前年虧損3.38億元大幅轉盈，每股盈餘4.52元，全數改寫歷史新高。

其中，寒舍2023年第四季合併營收13.82億元，季增20.53％、年增16.19％，毛利率、營益率「雙升」至43.55％、16.59％。稅後淨利1.61億元，季增22.01％、年增達近2.82倍，每股盈餘1.76元，亦全數改寫新高。

寒舍2024年首季自結合併營收13.55億元，僅季減1.91％、年增達13.45％，改寫歷史次高。由於適逢春節連假圍爐、企業春酒需求高峰，推升餐飲業績動能，國際旅客回流亦有助住房業績持穩高檔，市場看好首季旺季獲利表現可望續繳佳績，有機會再創新高。

Wi-Fi復甦＋業外助攻！穩懋Q1獲利登七季高 Q2拚季增逾1成
拜登成70年來「最不受歡迎」美總統 CNN民調現1大警訊
《半導體》穩懋Q2營收看增逾1成 外資多評「中立」
#寒舍 #增達 #13 #旺季 #9個
透過【Google新聞追蹤中時新聞網