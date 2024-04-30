連鎖飯店集團寒舍(2739)預計今（30）日召開董事會通過2024年首季財報，市場看好旺季營運有望再創佳績。寒舍股價今（30）日開高後於平盤震盪，11點後在買盤敲進下上攻，午盤後勁揚6.53％至66.9元，創去年7月初以來9個半月高價，領漲觀光類股。