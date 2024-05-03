達方今天下午舉行線上法說會，IT鍵盤產品營收穩定成長，降低綠能產品庫存調整影響，達方第1季合併營收為51.1億元，較上季與去年同期約減少15%，單季合併毛利率持續提升至19.1%，歸屬母公司稅後淨利為1.44億元，較去年同期微幅成長，單季每股盈餘為0.52元。

就各產品來看，達方表示，第1季鍵盤產品受惠客戶需求，營收較去年同期成長；以電動輔助自行車(E-Bike)為發展主軸的綠能事業，營運表現受到庫存調整影響，短期尚待調整，不過公司認為將逐季轉佳。