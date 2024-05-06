富采公告，4月營收達22.35億元，月增10.8％、年增20.9％，為連續第二個月繳年、月雙增營收成績單，第二季首月就開出營收佳績，累計富采今年前四月營收達78.18億元，年增18.9％。
多應用步入旺季 富采4月營收登20個月新高
富采集團（3714）公告4月營收，在多項應用步入傳統旺季之下，單月營收以22.35億元登20個月新高紀錄，年增幅擴大至20.9％，富采第一季已提升稼動率、拉高庫存迎旺季，為數個季度以來首度拉升稼動率。
富采集團（3714）公告4月營收，在多項應用步入傳統旺季之下，單月營收以22.35億元登20個月新高紀錄，年增幅擴大至20.9％，富采第一季已提升稼動率、拉高庫存迎旺季，為數個季度以來首度拉升稼動率。
富采公告，4月營收達22.35億元，月增10.8％、年增20.9％，為連續第二個月繳年、月雙增營收成績單，第二季首月就開出營收佳績，累計富采今年前四月營收達78.18億元，年增18.9％。
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