世紀民生表示，受惠消費者對於健康意識抬頭，對保健食品的認知與營養來源的知識日益重視，有利自有品牌「朝和生醫」及健康美體「悠立孅 益生菌」保健食品發展空間；其中，「悠立孅 益生菌」2月問市後，短短兩個月就就銷售一空，4月緊急追加到貨，一舉拉升4月營收來自保健食品銷售業績占比重攀揚至49.22％，有助毛利率優化精進。