此外，4月營收為6,393萬元，年增3.58％，累計1~4月營收2.64億元，年增6.82％，亦為同期新高。

米斯特表示，受惠展店策略及品牌多元化產品受到不同族群消費者的青睞，因此營收表現持續攀升，且看好「韓流」，在繼平價流行的主力Life8、國際IP授權的ALL WEARS、戶外機能的WILDMEET和極簡環保的EVENLESS四大自有品牌後，下半年將推出以韓國時尚為主的情侶品牌，強攻通膨之後，消費降級商機。

此外，集團首間匯聚旗下四大品牌的複合式大型店「Life8 Select」繼去年進駐台中三井LaLaport，有效實現品牌聚合與匯聚客流的交叉銷售效益，米斯特在今年門市展店規劃上，將特別著重Life8 Select「大坪數、多品牌」複合店型之拓展，預計6月後將有三家「Life8 Select」店陸續登場，預計朝2年展店至100家門市目標前進。