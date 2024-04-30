寒舍2024年首季合併營收13.55億元，季減1.91％、年增13.45％，營業利益2.26億元，季減1.11％、年增達57.87％，雙創歷史次高。配合業外虧損續降至近2年半最佳，使稅後淨利1.66億元，季增3.52％、年增達近1.04倍，每股盈餘1.82元，雙雙續創新高。

觀察寒舍首季本業獲利「雙率」表現，毛利率40.18％，雖低於去年第四季43.55％、仍優於去年同期38.26％，為僅次於2015年的同期次高。營益率則「雙升」至16.72％，連2季改寫新高。

寒舍表示，首季合併營收小幅季減，主因前2月住房適逢傳統商務淡季，在3月表現強勁拉抬尾勢下，首季住房營收5.05億元，雖季減13.07％、仍年增達20.91％。

其中，寒舍旗下台北喜來登大飯店3月平均住房率87.65％、住房營收1.06億元，超越疫前水準、雙雙改寫近9年同期高。當中日籍旅客首季住房率成長達近3.43倍，顯示國際旅客回流快速增溫，以日本、美國為大宗，自創品牌寒居酒店的韓籍旅客數亦較去年成長。

而餐飲業務首季營運動能續強，由於市場復甦、科技業與藥廠產業尾牙預算擴增，推升平均桌價年增約18％，受惠餐飲需求續旺與尾牙春酒宴會挹注，使首季餐飲營收8.25億元，季增7.26％、年增10.77％，改寫歷史次高。

展望後市，第二季觀光產業迎來利多，寒舍指出，住宿方面將受惠中日兩大黃金周加持，以日客占比21.9％的台北喜來登而言，長達7天的日本黃金周加上兩岸觀光有望增溫，雙雙拉抬中日旅客連假商機。

此外，4月兒童清明連假為今年最後一個長假，由於出國天數短且費用高昂，使不少民眾轉向國旅消費，且親子旅遊銷售旺季的暑期即將到來，使國旅需求熱度續強，目前親子主題房幾乎已排滿到第四季，帶動集團住宿業績吃補。

餐飲方面，5月除有母親節檔期助攻聚餐商機外，三大節慶的端午節即將到來，送禮市場需求旺，寒舍集團集結旗下餐飲資源推出多款粽子組合，從米其林名粽到傳統台式粽等，多樣化口味加上大宗企業採購客製贈禮需求，目標銷售業績成長12％。

而台北寒舍艾美酒店首季新設Drip & Dough，以「城市休憩站」概念定位嚴選逾160種商品、並引進香港知名冠軍咖啡品牌「Cupping Room」，搶攻上班族外帶商機。同時，也計畫延攬米其林一星餐廳主廚開設全新餐酒館，預期展店效益將使營運業績同步穩健成長。