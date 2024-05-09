有成精密16年來在歐、澳、亞洲、及美國經營太陽能模組品牌WINAICO，搶進國際市場份額，並且在3年前成功取得車用IC製造原廠之供應鏈資格，跟隨客戶進軍全球市場，形成半導體事業群重點式擴及亞洲多國、美國、德國等市場，新能源事業群則以策略新商模深入歐美再生能源與家儲市場之光譜。

有成精密表示，因應晶圓廠客戶需求，有成近年逐步推進產品線至薄膜沉積製程與化合物半導體應用領域，並在訂單能見度穩定成長的前提下，進行二廠新建計畫。有成近三年在半導體事業之複合成長率大約14%；預估到今年底，待全球新廠與新設備建置完備後，新一波的耗材需求亦將浮現。

展望未來，董事長陳思銘提到，太陽能產品今年下半年起陸續回溫，訂單湧入，銷貨已較去年Q4成長15%，可望一掃去年陰霾。至於新能源版圖的全球布局，有成的強項在於再生能源應用、高度需量管理、電網服務之專案規劃、以及智能化與適應性之研發。擁抱太陽能自有品牌WINAICO 16年來所佈建的國際通路優勢，有成的新能源觸角再延伸，光儲版圖更形完整。長遠來看，半導體與綠能市場今年逐步復甦，動能皆持續成長。