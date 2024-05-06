為建構國家環境保護智庫、拓展研究量能及深耕厚植國內學術研究能力，環境部國家環境研究院6日與中原大學簽署合作備忘錄，未來將運用雙方科學研究資源，進行科技研發及推廣合作事項，合作範圍擴大至氣候變遷、淨零排放、資源循環、環境治理及污染預防等議題。

國環院表示，環境部自去年升格成立國環院後，國環院目標即為「成為環境部的智庫」，除保有環境檢測技術開發及人才培育外，並新設立氣候變遷中心及環境治理中心，擴充研究領域，近期與各大專院校及學研單位合作、結盟，提高研究技術與量能，整合學研資源應用。

國環院進一步說明，中原大學在「環境與生態學」研究領域的表現是全國公私立綜合大學第一名，其建構循環低碳社會、資源循環利用、氣候風險衝擊評估、環境治理研究等研究皆具備穩健的基礎，校內的淨零轉型永續力中心及碳中和與資源循環研究中心，呼應本院新興業務方向及國家淨零目標，故未來包括環境治理、資源循環、氣候變遷等議題都將是雙方開創合作的重點。

國環院表示，除借重中原大學的學術研究與技術專長，同時也為國內培養優秀的專業人才，協助國環院將相關研究成果橋接到國家政策，共創雙贏的合作模式。