財政部強調，市況能見度提升，庫存因素減弱，加上人工智慧、高效能運算等新興應用帶動相關產品供應鏈出貨動能，都有助出口表現；對內則因股市交易活絡，旅遊、外食、購物等消費意願不墜，推升零售及餐飲營業額。

再就上市櫃公司今年首季營業收入9.5兆元來看，年增4,885億元、年增率5.4％，是連五季下滑後重回成長軌道，其中僅電腦電子產品業受PC與NB等消費電子產品未見回溫拖累，其餘各業營收多數成長。

財政部分析，受AI商機和股市交易熱絡影響，首季金融服務業受證券、投資與匯兌利益挹注，營收增逾5成；IC通路商因產品需求強勁帶旺批發業，也成長34.2％；水上運輸業受運價推升，營收增加22.9％。

財政部強調，觀察國內就業情勢也相對穩定，近期台股熱絡、景氣回溫、不動產市場漸復甦，加以升息與股利發放基期差異帶動營業稅及綜所稅成長，樂觀期待今年國內經濟可望呈現「內外齊揚」的穩健格局。

但在全年稅收部分，財政部提醒，營所稅受控外國企業（CFC）課稅制度及台版晶片法案施行、綜所稅調高基本生活費額度及免辦暫繳稅款入帳等影響仍待觀察；去年上市櫃公司獲利、股利發放年減皆逾1成，也可能不利所得稅表現。