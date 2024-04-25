財政部表示，去年手機報稅比重已達48％，今年可望逾5成。
至於獎項部分，除了一名20萬元最大獎，10萬元有兩名、5萬元三名、1萬元十名、5千元20名、1千元和200元（電子禮券）則各有800名和5千名；此外還有手機報稅加碼獎500元電子禮券3千名及E化退稅加碼獎200元電子禮券3千名，共計有1萬1,836名納稅人可望中獎，多少貼補稅金。
財政部積極推動行動報稅，今年祭出合計465萬元的總獎金給行動報稅的納稅人，最大獎20萬元有一名，總名額則有1萬1,836名，只要透過網路報稅（含手機報稅），或是稅額試算線上、語音回覆確認或線上登錄繳稅，即符合抽獎資格。
財政部表示，去年手機報稅比重已達48％，今年可望逾5成。
至於獎項部分，除了一名20萬元最大獎，10萬元有兩名、5萬元三名、1萬元十名、5千元20名、1千元和200元（電子禮券）則各有800名和5千名；此外還有手機報稅加碼獎500元電子禮券3千名及E化退稅加碼獎200元電子禮券3千名，共計有1萬1,836名納稅人可望中獎，多少貼補稅金。
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