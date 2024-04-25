財政部表示，去年手機報稅比重已達48％，今年可望逾5成。

至於獎項部分，除了一名20萬元最大獎，10萬元有兩名、5萬元三名、1萬元十名、5千元20名、1千元和200元（電子禮券）則各有800名和5千名；此外還有手機報稅加碼獎500元電子禮券3千名及E化退稅加碼獎200元電子禮券3千名，共計有1萬1,836名納稅人可望中獎，多少貼補稅金。

網路取代馬路！網路手機報稅抽獎 最大筆20萬元
上市櫃營收成長翻紅 財部定調今年經濟內外齊揚
報稅免出門！手機報稅5步驟一次搞定
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