財政部積極推動行動報稅，今年祭出合計465萬元的總獎金給行動報稅的納稅人，最大獎20萬元有一名，總名額則有1萬1,836名，只要透過網路報稅（含手機報稅），或是稅額試算線上、語音回覆確認或線上登錄繳稅，即符合抽獎資格。